Venezuela Petrolü İçin Yeni Hamle! Trump Yönetimi Harekete Geçti

Trump yönetimi, Venezuela’nın dev petrol rezervlerine yönelik yeni bir süreci başlattı. Beyaz Saray, Amerikan petrol şirketleriyle temasların sürdüğünü açıklarken, görüşmelere Enerji ve Dışişleri bakanlarının liderlik edeceği belirtildi.

Venezuela Petrolü İçin Yeni Hamle! Trump Yönetimi Harekete Geçti
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD yönetiminin ilgili şirketlerle yazışmalara başladığını ve bu temasların önümüzdeki dönemde de süreceğini açıkladı.

Yetkili, söz konusu temaslara ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Başkan Donald Trump adına öncülük edeceğini ifade etti.

BEYAZ SARAY’DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

‘PETROL ŞİRKETLERİ DEVREYE GİRECEK’

ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya yönelik bir askeri müdahalenin ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin enerji sektörüne "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını duyurmuştu.

Trump, sürece ilişkin olarak, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

ABD Venezuela Donald Trump
