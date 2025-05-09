Vatikan Duyurdu: Yeni Papa 14. Leo'nun Göreve Başlayacağı Tarih Belli Oldu

Katolik dünyasının yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun göreve başlayacağı tarih belli oldu. Vatikan Basın Ofisi, Papa 14'üncü Leo için resmi göreve başlama ayininin 18 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

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Vatikan Duyurdu: Yeni Papa 14. Leo'nun Göreve Başlayacağı Tarih Belli Oldu

Papa Francis’in 21 Nisan’da vefat etmesinin ardından kardinaller, yeni papayı belirledi. Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın dünkü 4. oturumunda 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin en az 89'unun oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçildi. Vatikan tarihinin ilk ABD'li papası olan Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçti.

Vatikan Basın Ofisi, Papa 14. Leo'nun ilerleyen günlere ilişkin programını paylaştı. Buna göre; Papa 14. Leo için 18 Mayıs Pazar günü Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda resmi papalığa başlama ayini düzenlenecek. 10 Mayıs'ta kardinallerle bir araya gelecek olan yeni papa, seçildiği Konklav'ı takip eden gazetecilerle 12 Mayıs'ta buluşacak, 16 Mayıs'ta Vatikan'a akredite yabancı ülke büyükelçileri ve misyon şeflerini kabul edecek.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa 14'üncü Leo'nun, Vatikan'da Papalık Kabinesi olarak bilinen 'Curia'daki tüm başkan ve üyeleri geçici olarak aksi bir hükümde bulunana dek onayladığı ve görevlerini sürdürmelerini istediği ifade edildi.

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Kaynak: DHA

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