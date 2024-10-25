Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar Aylar Sonra Dünyada

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Space X'in Dragon kapsülündeki Crew-8 mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 8 ay geçirdikten sonra yerel saatle 03.29'da ABD'nin Florida eyaletine indi.

6 aylığına gönderilen Rus kozmonot Alexander Grebenkin ile NASA astronotları Michael Barratt, Matthew Dominick ve Jeanette Epps, yaklaşık 2 ay gecikmeli olarak dünyaya döndü.

Uzun süreli uzay uçuşları sırasında astronot sağlığını iyileştirmek için çalışmalar yürüten mürettebatın görevini başarıyla tamamladığı duyuruldu.

Space X Crew-8 misyonu kapsamında Falcon 9 roketi, 3 Mart'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Kaynak: AA