Üsküp'te Filistin ve Lübnan Halkı ile Dayanışma Gösterisi Yapıldı

Gösteri, Kiril ve Metodiy üniversitesi öğrencileri, Filistin ile dayanışma girişimi ile farklı gruplar tarafından organize edildi.

Başbakanlık önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı, "Soykırımı durdur", "Filistin için özgürlük" yazılı pankartlar açıldı.

Farklı etnik grupların katıldığı gösteride aralarında kefiye giyenler ve Filistin bayrağını taşıyanlar dikkati çekti.

Gösteride ayrıca Filistin ile Lübnan'da hayatını kaybedenlerin anısına şiir okundu, konuşmalar yapıldı ve şarkılar söylendi.

Hükümete seslenerek Filistin Devletinin tanınmasını talep eden göstericiler, İsrail ile ticaretin durdurulmasını ve Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle yaptırım uygulanmasını istedi.

Kaynak: AA