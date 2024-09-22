Ürdün’den Vatandaşlarına Çağrı: 'Lübnan'ı Terk Edin'

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından ülkeler vatandaşlarına çağrı yapmaya başladı. Ürdün’den de vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri ve bu ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

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Ürdün’den Vatandaşlarına Çağrı: 'Lübnan'ı Terk Edin'

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Ürdün vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmemeleri yönündeki çağrının yinelendiği aktarıldı. Açıklamada, Lübnan'da bulunan Ürdün vatandaşlarının da "mümkün olan en kısa sürede bu ülkeden ayrılmaları" istendi.

Çağrıların, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden saldırıları nedeniyle bu ülkedeki Ürdün vatandaşlarının güvenliğini korumak amacıyla yapıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan ülkedeki Ürdün Büyükelçiliğiyle irtibata geçmeleri istendi.

İSRAİL ORDUSUNUN, BEYRUT’A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 37 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetti. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

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Kaynak: AA

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