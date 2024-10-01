Ürdün ile Irak'tan İsrail'e Çağrı! 'Derhal Saldırıları Durdurun'

Ürdün ile Irak, İsrail'e Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını bir an önce sonlandırması çağrısında bulundu.

Ürdün ile Irak'tan İsrail'e Çağrı! 'Derhal Saldırıları Durdurun'

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı telefonla aradı. Görüşmede, Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede kapsamlı bir sükunetin sağlanması ve açık savaşa yol açabilecek durumlardan kaçınmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze Şeridi halkına yönelik insani yardımın iki katına çıkarılmasının ve mümkün olan her yolla ulaştırılmasının önemine işaret eden Kral 2. Abdullah, "İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik aşırılıkçı saldırıları ve Kudüs'teki Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına yönelik ihlal tehlikesine karşı" uyardı.

Kaynak: AA

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