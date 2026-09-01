Ürdün Hava Sahasına Giren 13 İran Füzesinden 10'unu Havada Vurdu

Ürdün, İran ordusunun başlattığı misillemede kendi hava sahasını ihlal eden 13 balistik füzeden 10'unun hava savunma sistemlerince başarıyla engellendiğini, 3 füzenin ise tenha alanlara düştüğünü duyurdu. İran, saldırıda Ürdün'deki ABD üssü 'Camp Titin'i hedef aldığını ilan etti.

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Ürdün Hava Sahasına Giren 13 İran Füzesinden 10'unu Havada Vurdu
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Orta Doğu'da patlak veren topyekun savaşta, gece yarısı sirenlerin çaldığı Ürdün'den resmi bilanço açıklaması geldi. Ürdün haber ajansı Petra'nın ordu kaynaklarından aktardığı haberde, Ürdün hava sahasına 13 füzenin girdiği belirtildi.

10 BALİSTİK FÜZE HAVADA İMHA EDİLDİ

Hava savunma sistemlerinin 13 balistik füzeden 10'unu müdahale ederek engellediği, 3 füzenin de yerleşim yerlerinden uzak tenha alana düştüğü aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Sirik'teki düğün evine saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" adlı üssün balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı. ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından başta Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek olmak üzere İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki birçok bölgesinde patlama sesleri geldiği bildirilmişti. İran ordusu, ABD’nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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