Ünlü şarkıcı Tony Bennett, hayatını kaybetti

Frank Sinatra ve Lady Gaga gibi birçok ünlü isimle yaptığı performanslarla tanınan efsanevi sanatçı Tony Bennett 96 yaşında yaşamını yitirdi.

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Ünlü şarkıcı Tony Bennett, hayatını kaybetti

70 yıllık kariyeri boyunca dünya çapında albümleri milyonlarca satılan ABD'li pop ve caz şarkıcısı Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti. 

2020 yılında, 2016 yılında Bennett Alzheimer teşhisi konulduğunu açıklanmıştı. 

Hala repertuarının tamamını söyleyebilen şarkıcı o dönem yaptığı Twitter paylaşımında, "Hayat bir armağandır, Alzheimer olsa bile" diye yazdı. 2021 yılında turnesini iptal eden Bennett, hastalığı nedeniyle sahnelere veda etmişti.

TONNY BENNETT KİMDİR? 

3 Ağustos 1926'da New York'ta doğan Tony Bennett, erken yaşlarda şarkı söylemeye başladı. 2.Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nda yer alarak Avrupa'da savaştı. Daha sonraları, şarkı söyleme tekniğini geliştirdi, Columbia Records ile kontrat yaptı ve 1951'de Because of You adlı ilk bir numaraya ulaşan popüler şarkısını çıkardı. 1950'lerin başında birçok hit şarkısı oldu. 1950'lerin sonunda The Beat of My Heart ile Basie Swings, Bennett Sings gibi albümlerle kariyerinin zirvesine çıktı. 1962'de, I Left My Heart in San Francisco'yu kaydetti.

Bennett, 1980'lerin sonunda olağanüstü bir geri dönüş yaptı, yine altın plak albümler çıkardı ve dinleyici kesimini genişletti. Popüler olan ve eleştirel başarı yakalayan çalışmalar ile konser performansları, 2000'lerde devam etti. Eylül 2014'te pop ve R&B sanatçısı Lady Gaga ile birlikte Cheek to Cheek adlı ortak bir albüm çıkardı. Bu albümle beraber Bennett Billboard 200 listesinde bir numara olmuş albüme sahip en yaşlı sanatçı unvanını aldı. Cheek to Cheek albümüyle En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm'ü dalında Grammy Ödülü'nü kazandı. Bennett, on sekiz Grammy Ödülü, iki Emmy Ödülü kazandı ve NEA Caz Ustası olarak adlandırıldı. Dünya çapında 50 milyonluk albüm satışı elde eden Bennett ayrıca çizdiği resimlerde Benedetto imzasını kullanan ciddi ve usta bir ressamdı. Frank Sinatra onu dünyanın en büyük popüler şarkıcısı olarak nitelendiriyordu.

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