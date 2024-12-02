Ünlü Peynir Markası Raflardan Kaldırıldı! Vatandaşlara 'Sakın Yemeyin, Geri Getirin' Uyarısı Yapıldı

BAKTERİ ALARMI

Yetkililer, stafilokok bakterisinin sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamileler, çocuklar ve yaşlılar için bu ürünlerin tüketiminin bulantı, kusma, ishal ve dolaşım problemleri gibi sağlık sorunlarına neden olabileceği ifade edildi.