Ünlü Peynir Markası Raflardan Kaldırıldı! Vatandaşlara 'Sakın Yemeyin, Geri Getirin' Uyarısı Yapıldı
Almanya’da Earl Ferme des Aulnays, stafilokok bakterisi tespit edilen Camembert peynirlerini geri çağırdı. Raflardan kaldırılan ürünlerin bağışıklık sistemi zayıf kişiler için tehlike oluşturduğu belirtilerek, satın alan vatandaşlardan ürünleri iade etmeleri istendi.
Almanya'da Earl Ferme des Aulnays adlı peynir üreticisi, sağlık riski taşıdığı tespit edilen Camembert peynirlerini geri çağırma kararı aldı. Ürünlerde belirlenen stafilokok bakterisinin, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi bir tehlike oluşturduğu açıklandı.
Geri çağrılan ürünler arasında Camembert Fermier au lait cru ve küçük Normandiya Camembert peynirleri bulunuyor. 240 gramlık ambalajlarda satışa sunulan ve 02.12.2024 son tüketim tarihine sahip olan bu peynirlerin, yapılan incelemelerde yüksek seviyede stafilokok bakterisi içerdiği belirtildi.
BAKTERİ ALARMI
Yetkililer, stafilokok bakterisinin sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamileler, çocuklar ve yaşlılar için bu ürünlerin tüketiminin bulantı, kusma, ishal ve dolaşım problemleri gibi sağlık sorunlarına neden olabileceği ifade edildi.
ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI
Geri çağırma işlemi, 42. üretim haftasında üretilen ve FR 22 056 002 CE işaretine sahip ürünleri kapsıyor. Satış noktaları veya iade süreciyle ilgili detaylı bilgi paylaşılmasa da tüketicilere, satın aldıkları peynirleri mağazalara iade etmeleri tavsiye edildi.
Earl Ferme des Aulnays yetkilileri, halk sağlığını korumak için önlem aldıklarını ve bu konuda tüketicilerin hassasiyet göstermesini beklediklerini dile getirdi. İlgili ürünlerin marketlerden toplatılması ve iade sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması planlanıyor.