Ünlü İranlı yönetmen ve oyuncu eşi öldürüldü!

İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, evlerinde ölü bulundu. Olaya ilişkin açıklama polisi, cinayetin nedeninin hala bilinmediğini aktardı.

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Ünlü İranlı yönetmen ve oyuncu eşi öldürüldü! - Resim: 1

İranlı ünlü yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, evlerinde ölü bulundu.

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Ünlü İranlı yönetmen ve oyuncu eşi öldürüldü! - Resim: 2

Konu hakkında bilgi veren bir yetkili boyunlarında bıçak yaralarıyla ölü bulunduğunu söyledi.

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Ünlü İranlı yönetmen ve oyuncu eşi öldürüldü! - Resim: 3

IRNA'nın haberine göre, olaya ilişkin açıklama İran polisi cinayet nedeninin hala bilinmediği ancak ölüm nedenlerinin boyun ve vücut kısımlarında olan bıçak darbelerinden kaynaklandığını aktardı.

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Ünlü İranlı yönetmen ve oyuncu eşi öldürüldü! - Resim: 4

Yönetmenin dünyaca ünlü filmleri İnek, Mina Çemberi, Kiracılar, Hamun, Leyla, Armut Ağacı, Sentur Çalan, Laminur olarak sıralanıyor.

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Ünlü İranlı yönetmen ve oyuncu eşi öldürüldü! - Resim: 5

Oyuncu Vahideh Mohammadifar da bilinen birçok filmde yer aldı.

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