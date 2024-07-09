Ünlü Adaya Adım Atan Sırra Kadem Basıyor: Son 6 Ayda 11 Kişi Kayboldu

Tenerife'de tatil yapan 19 yaşındaki Jay Slater, 17 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Polis ve arama-kurtarma ekipleri 13 gün boyunca genç adamı aramak için yoğun çaba sarf etti ancak izine rastlanamadı.

Slater'ın kayboluşu, internet dedektiflerinin komplo teorilerine konu olurken akıllara son 6 ayda kaybolan 10 kişi ile bağlantısı olup olmadığı getirildi.

Olayın 'endişe verici bir yönü' olduğuna inandığı belirten aile, oğullarının bir an önce bulunmasını istiyor.

TENEFIRE'DE KAYIPLAR SIRADAN BİR DURUM HALİNE GELDİ

Slater, Tenerife'de son 6 ay içinde kaybolan 11. turist oldu. Diğer kayıp vakaları ise neredeyse 40 yıl sonra bile çözülemedi.

27 yaşındaki Mariel González Gutiérrez ve 2 yaşındaki oğlu Sebastian Cobos Gonzalez, 21 Mart'ta Santa Cruz de Tenerife'de kayboldu. Belaruslu bir anne ve oğlu da 27 Mart'ta kayboldu.

66 yaşındaki Laura Gaston, Tenerife açıklarında bir balıkçı tarafından yüzerken bulundu. Başına torba geçirilmiş, bir eli ve iki bacağı kesilmişti.

İrlandalı 28 yaşındaki futbolcu Ryan Cooney, Tenerife'de tatil yaparken saldırıya uğrayıp soyulduktan sonra kaybolmuştu. Ancak birkaç gün sonra yeniden ortaya çıktı.