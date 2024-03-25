Üniversite öğrencilerinden Filistin için açlık grevi: 35. gününde 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kanada'da McGill Üniversitesinin İsrail ile bağlantılı şirketlerden 20 milyon dolarlık yatırımını çekmesi talebiyle 19 Şubat'ta açlık grevine başlayan üniversite öğrencilerden biri hastaneye kaldırıldı.

Üniversite öğrencilerinden Filistin için açlık grevi: 35. gününde 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Filistin için açlık grevine katılan öğrencilerden bazıları, olaya ilişkin İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesine konuştu.

Açlık Grevinin 35. Günü

Öğrenciler, McGill Üniversitesinde 19 Şubat'ta açlık grevine başlayan Rania Amine'nin bayılmasının ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Amine'nin durumunun stabil olduğunu ve gözlem altında tutulduğunu aktaran öğrenciler, ona serum verildiğini söyledi. Yaklaşık 15 öğrencinin de 19 Şubat'tan bu yana dönüşümlü olarak açlık grevini sürdürdüğünü belirtildi.

'Öğrencilerle Doğrudan Görüşmeyi Talep Ettik'

McGill Üniversitesinde bu konudaki gelişmeleri insanların bilmesini sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan bir öğrenci, "McGill çok ama çok kötü. Sınıflarda siyonizm öğretiliyor." diye konuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bu eyleme katılan öğrencilerin durumlarından endişe duyulduğu belirtilerek, ''McGill, üniversite politikası ve yasalar çerçevesinde ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü hakkına saygı duymaktadır. Defalarca (protestocu öğrencilerle) doğrudan görüşmeyi teklif ettik. Şu ana kadar reddetmiş olsalar da bu teklifimiz halen geçerlidir.'' ifadesine yer verilmişti.

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