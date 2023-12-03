UNICEF'ten açıklama: 'Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor'

UNICEF: Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor





Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanının ve çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını gördüklerini belirtti.

HABER MERKEZİ

03.12.2023

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, sosyal medya platformundan Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin güneyinde şu an savaşın en kötü bombardımanı yaşanıyor, çok büyük çocuk kayıplarının yaşandığını görüyoruz." ifadelerini kullanan Elder, çocukları ve ortak vicdanı kurtarmak için son bir uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Elder, yaptığı bir diğer paylaşımda, Han Yunus kentinde yoğun saldırılar olduğunu belirterek, "Burada çocukları etkileyen dehşeti anlatmakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BİNLERCE KİŞİ HALA ENKAZ ALTINDA"

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı altında binlerce ölü bulunduğunu, süregelen bombardıman ve ekipman yetersizliği nedeniyle cesetlerin çıkarılamadığını bildirdi.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne karşı düzenlediği saldırılarda sivil savunma ekiplerini sürekli şekilde hedef alındığını belirtti.

Basal, "Binlerce şehit hala enkaz altında ve onları çıkaramıyoruz. Kabiliyet ve mekanizmalarımızda açık ve çok büyük eksiklikler var. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde enkaz altındaki cesetlere ulaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de sivil savunma ekiplerini destekleyecek ekip ve mekanizmaların devreye sokulması çağrısını yinelediklerini vurgulayan Basal, "Ekiplerimiz İsrail bombardımanının sürekli hedefi haline geldi" ifadelerine yer verdi.