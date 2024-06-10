UNICEF: Çocuk gıda yoksulluğu endişe verici boyuta ulaştı

UNICEF, Nijerya'da her 3 çocuktan 1'i çatışma, iklim krizleri ve eşitsizlik nedeniyle ciddi gıda yoksulluğu yaşadığı bildirdi.

UNICEF: Çocuk gıda yoksulluğu endişe verici boyuta ulaştı

UNICEF'in yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre, Nijerya'da her 3 çocuktan 1'i çatışma, iklim krizleri ve eşitsizlik nedeniyle ciddi gıda yoksulluğu yaşıyor. Bu durum, çocukların yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme ile karşılaşma risklerini önemli ölçüde artırıyor.

Açıklamada, Nijerya'da ciddi gıda yoksulluğu çeken çocukların oranının, 2012'de yüzde 45 iken 2022'de yüzde 32'ye gerileyerek istikrarlı bir düşüş gösterdiği belirtildi.

Bu durumun, çocukların yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme ile karşılaşma olasılığını yüzde 50'ye kadar artırabileceği aktarılan açıklamada, "Nijerya, şiddetli gıda yoksulluğu içinde yaşayan 181 milyon çocuğun neredeyse 3'te 2'sini barındıran 20 ülke arasında yer alıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dünya genelinde ve Nijerya'da, çocuklara besleyici, güvenli ve erişilebilir seçenekler sunamayan gıda sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin çocuk gıda yoksulluğu krizini körüklediği belirtildi.

Nijerya hükümeti ile Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) tarafından yayımlanan raporda, Nijerya'da gıda güvensizliği nedeniyle haziran-temmuz-ağustos döneminde 32 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya kalacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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