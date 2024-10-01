UNICEF Alarm Verdi! 'Lübnan'da Çocuklar Ölüyor'

Hizbullah'la neredeyse bir yıldır çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 27 Eylül'de düzenlediği hava saldırısıyla Hizbullah Lideri Nasrallah'ı öldürmüştü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor.

'ONLARCA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, YÜZLERCE ÇOCUK YARALI'

Lübnan'daki gerginlik zirveye tırmanmışken, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Lübnan'da hızla kötüleşen insani duruma ilişkin açıklama yaptı. Lübnan'da son bir haftada 'en az 80' çocuğun saldırılarda hayatını kaybettiğini ve yüzlerce çocuğun yaralandığını ifade eden Russell, binlerce çocuğun sokaklarda veya sığınaklarda yaşadığını, birçoğunun da temel ihtiyaç malzemelerini yanlarına almadan evlerini terk ettiğini belirtti.

İnsani koşulların her geçen saat daha da kötüleştiğini vurgulayan Russell, UNICEF ve ortaklarının Lübnan'da sahada olduğunu, çocuklara ve ailelere yardım sağladığını ifade etti. Russell, "Şiddet arttıkça insani ihtiyaçlar da artıyor. Lübnan'da herhangi bir kara saldırısı ya da gerilimin daha da tırmanması, çocuklar için felaket olan durumu daha da kötüleştirecektir. Böyle bir sonuçtan her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA