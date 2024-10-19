UNESCO'da Gazze'deki Duruma İlişkin Tasarı Kabul Edildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Gazze Şeridi'ndeki mevcut durum, UNESCO'nun faaliyetleri üzerindeki veriler ve bulundurulması kararını kabul etti.

Paris'te düzenlenen UNESCO 220. Yürütme Kurulu'nda, Gazze Şeridi'ndeki mevcut durum, UNESCO'nun faaliyetlerinin üzerindeki veriler ve bulunduğu yerde kararlaştırıldı.

Kurulda kabul edilen kararda, bölgedeki durum UNESCO'nun Gazze'ye yönelik Eylem Planı'nın tam olarak faaliyetlerini zorlaştırdığına dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 1 yıldır devam eden saldırılarından önce bölgede 650 bin öğrenci, 22 bin öğretmen ve 815 eğitim kurumunun bulunduğu belirtilen kararda, devam eden saldırıların eğitiminin ciddi şekilde sekteye uğradığı ve tüm eğitim çalışmalarının kapanmasına neden olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Gülnur Aybet, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir kez daha aşkın olaylara tanıklık ettiğini belirtti.

Aybet, “Süregelen insani felaketi gerçekleştirmek için yeterli kelime yok. Masum sivillere karşı açlık ve kıtlığın bir silah olarak kullanılması ve hastanelerin kasıtlı olarak hedef alınması, merhametsizliğin ve insanlığın yoksunluğunun ilerlemesi sağlanıyor.” tasarruf kullanıldı.

Filistin halkına karşı bu soykırım politikasının yalnızca bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluştuğuna dikkati çeken Aybet, “Ancak az önce burada kabul edilen karar, bu gerçeği yansıtmaktan uzak kalıyor ve bütün resmi sunma konusunda yetersiz kalıyor.” diye konuştu.

Aybet, UNESCO'da uzlaşma süresinin çok önemli olduğunu vurgularken, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani hukuk düzenlemelerini ihlal eden eylemlerin karşı cezalandırıcı ve zorlayıcı önlemlerin alınmasının da bir o kadar önemli olduğunu ifade etti.

Bölgede barışı yeniden sağlamak için atılacak en acil adımın Gazze'de sürekli ve kalıcı bir ateşkesin sürdürüldüğünü belirten Aybet, “Bu organize ateşkesin yeniden sağlanması için yetkilendirilmişdir, çünkü ateşkes olmadan, yetki alanımıza giren Gazze için Eylem Planı'nı etkili bir şekilde uygulayabiliriz.” tasarruf kullanıldı.

Aybet, Gazze'ye barış getirmenin tüm insanlığın ilgisini çektiğini belirterek, "İsrail'i geliştirmek için etkin adımlar atmayan uluslararası aktörler, İsrail'in suçlarında ortaklaşmaktadır." dedi.

İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren birkaç ülkenin hem uluslararası hukuka hem de vatandaşlığa karşı çıkan tutumlarını göz önünde bulundurarak harcamayı değiştirerek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik tüm engellerin elzem olduğunu vurguladı.

Aybet, “Türkiye'nin, UNESCO'nun Gazze özel hesabına katkısı bulunan ilk ülkede olmaktan onur duyduğunu belirtmesini diledi. Tüm üye devletleri UNESCO'nun Gazze için Eylem Planı'nı desteklemeye davet ediyoruz.” tasarruf kullanıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UNESCO'nun Gazze'nin iptalinin kabul edilmesinden ötürü değişimin ifade edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın Filistin'deki kültürel ve eğitim kurumuna ilişkin iki kararın oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından geldiğine dikkat çekilirken, UNESCO tarafından Filistin hakkında kabul edilen bu üç kararın, Filistinlilerin haklarının korunması bakımından önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA