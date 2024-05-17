Umumi Tuvalet fırçasını yaladı! Çıplak Nazi Marşı Söyledi! Alman siyasetçiyi Dünya Konuşuyor!

Almanya'nın doğusunda 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlıklar sürerken, Hür Demokratik Parti (FDP) adayı Martin Neumaier'in seçim öncesinde ortaya çıkan skandal görüntüleri dikkat çekti. Neumaier, yerel seçimler listesinde ikinci sırada yer alıyordu ve Almanya'nın gelecek vadeden siyasetçilerinden biri olarak görülüyordu.

ADAYLIĞI GERİ ÇEKİLDİ

Sosyal medyada hızla yayılan ve ardından Alman basınında geniş yer bulan görüntülerde, Neumaier'in tuvalet fırçası, klozet, lavabo ve hatta gideri yaladığı görülüyor. Bu görüntüler üzerine FDP, Neumaier'in adaylığını resmi internet sitesinden kaldırdı. Görüntülerin bir tren istasyonunun tuvaletinde çekildiği belirtildi. Neumaier, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ÇIPLAK NAZİ MARŞI DİNLEDİĞİ VİDEOLAR DA SIZDI

Bu skandalın yanı sıra, başka videolarda Neumaier'in çıplak bir şekilde Nazi marşı dinlediği de görülüyor. Bu ek videolar, Neumaier'in siyasi kariyerini daha da zora soktu.