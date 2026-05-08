Umman Körfezi’nde Tansiyon Yükseldi: ABD, İran Gemilerine Saldırdı

İran ile ABD arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar sürerken, Körfez hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’ın sunduğu 14 maddelik teklife verdiği yanıtın halen değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı.

ABD cephesinden de dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’dan gün içinde resmi bir yanıt beklediklerini belirterek, “Umudumuz bizi ciddi bir müzakere sürecine taşıyacak bir karşılık alınması” dedi.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi’nde İran limanlarına yönelen 2 gemiye müdahale edildiğini duyurdu. İran basınında yer alan haberlerdeyse ABD’nin Minab kıyılarında bir yük teknesini hedef aldığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı ve 4 denizci için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi