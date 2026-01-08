Uluslararası Sularda Kriz! ABD İki Petrol Tankerine El Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD, uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Operasyonların ardından gemilere el konulurken, yaşanan gelişme Washington ile Moskova arasında yeni bir gerilim başlığına dönüştü.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada biri Kuzey Atlantik’te diğeri Karayipler’de bulunan iki tanker için şafak öncesi operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Noem, Sahil Güvenliğin “hayalet filo” olarak tanımlanan tankerleri hedef aldığını belirtti.

TANKERLERİN VENEZUELA BAĞLANTISI İDDİASI

Noem, el konulan gemilerin ya son olarak Venezuela’da demirlediğini ya da bu ülkeye doğru seyrettiğini öne sürdü. Tankerlerin isimlerini “Motor Tanker Bella 1” ve “Motor Tanker Sophia” olarak açıklayan Noem, Bella 1’in haftalar boyunca takibi atlatmaya çalıştığını, bu süreçte bayrağını ve gemi adını değiştirdiğini iddia etti.

ABD’li Bakan açıklamasında sert ifadeler kullanarak, suç örgütleri ve yaptırımlardan kaçan yapılar için “Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız” mesajı verdi.

SOPHIA OPERASYONUNDA ÇATIŞMA YAŞANMADI

ABD Güney Saha Komutanlığı ABD Güney Saha Komutanlığı, Motor Tanker Sophia’ya yönelik operasyonda herhangi bir çatışma yaşanmadığını açıkladı. Komutanlık, geminin Karayip Denizi’nde yasa dışı faaliyetler yürüttüğünü öne sürerken, tanker mürettebatının güvenli şekilde kontrol altına alındığını bildirdi.

Geminin hangi ülkeye ait olduğunun netleşmediği belirtilirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin tankerle “nihai işlemler” için ABD’ye doğru yola çıktığı aktarıldı.

İNGİLTERE’DEN OPERASYONA DESTEK

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kuzey Atlantik’te durdurulan Bella 1 operasyonuna ABD’nin talebi doğrultusunda destek verdiklerini açıkladı. Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin keşif ve gözetleme desteği sağladığı, askeri ikmal gemilerinin de ABD unsurlarına lojistik katkı sunduğu bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bu adımın Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında atıldığını ve ABD-İngiltere savunma iş birliğinin somut bir örneği olduğunu söyledi.

RUSYA’DAN TEPKİ: BM HUKUKUNA AYKIRI

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD’nin Rusya tescilli petrol tankerine uluslararası sularda el koymasının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu savundu. Bakanlık, açık denizde serbest seyrüsefer ilkesinin ihlal edildiğini öne sürerek gemiyle iletişimin kesildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da gemide bulunan Rus vatandaşlarının haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, mürettebatın Rusya’ya dönüşünün engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

BEYAZ SARAY: GEMİ YAPTIRIMA TABİ

Beyaz Saray ise Kuzey Atlantik’te el konulan tankerin, yaptırım uygulanan Venezuela kaynaklı petrol taşıdığını savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, gemi ve mürettebat hakkında adli el koyma kararı çıkarıldığını, gerekirse mürettebatın ABD’de yargılanabileceğini açıkladı.

BM’DEN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Birleşmiş Milletler, açık denizlerde yürütülen tüm güvenlik operasyonlarının uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, tarafları gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı.

BM, doğal kaynakların ilgili ülke halklarına ait olduğunu vurgulayarak, petrol ve enerji kaynakları üzerinden yaşanan gerilimin daha da derinleşmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA