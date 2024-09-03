Uluslararası Af Örgütü: Nijerya'da Boko Haram 127 Kişiyi Katletti

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın Nijerya'da sivillere yönelik saldırısında 127 kişinin öldüğü belirtildi.

Saldırının pazar gecesi düzenlendiği ve öldürülen kişilerin bugün defnedildiği ifade edilen açıklamada, Nijerya hükümetine soruşturma başlatması çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise saldırıda öldürüldüğü belirtilen bazı kişilerin cenazelerinin defnedildiği görüldü.

Hükümet tarafından saldırıya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Nijerya'da yıllardır silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi örgütler saldırılar düzenliyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına da sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA