Ülke Tarihinde İkinci Vaka! Ölüm Odasında ‘İşkence’ Gibi İnfaz

59 yaşındaki Miller, dün gece infaz için sedyeye bağlandı ve yüzüne takılan maske aracılığıyla azot gazı verilerek idam edildi. Azot gazıyla yapılan bu infaz yöntemine tanıklık eden bir muhabire göre, Miller sedyede yaklaşık iki dakika boyunca titreyerek sarsılmaya devam etti. Ölmeden önce yaklaşık altı dakika nefes almakta zorluk çektiği bildirildi.

Son anlarında masum olduğunu savunan Miller, yüzünü kaplayan maskenin ardından son sözlerinde, "Burada olmak için hiçbir şey yapmadım." dedi.

İKİNCİ DEFA YAPILDI

Miller, 1999 yılında üç kişiyi öldürmekle suçlanmıştı ve 2000 yılında ölüme mahkûm edilmişti. Alabama'da bu yöntemle gerçekleştirilen infaz, eyaletteki ikinci uygulama oldu.

Uzmanlar, azot hipoksisi yöntemini "zalimce, acı verici ve işkenceli" olarak tanımlarken, Birleşmiş Milletler (BM) bu infaz biçimini "devlet tarafından onaylanmış işkenceden başka bir şey değil" olarak nitelendiriyor.

YALNIZCA ALABAMA'DA KULLANILIYOR

Alabama, ABD'de ölüm cezası için azot hipoksisini kullanan tek eyalet olarak dikkat çekiyor. Louisiana, Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde de azot gazıyla idam yöntemine izin verilse de henüz bu yöntemle infaz gerçekleştirilmedi.

Kaynak: AA