Ülke Tarihinde İkinci Vaka! Ölüm Odasında ‘İşkence’ Gibi İnfaz

ABD'de 1999 yılında üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 2000 yılında ölüme mahkûm edilen Miller isimli mahkum, dün gece saatlerinde tartışmalı azot gazı yöntemiyle infaz edildi. Ayrıca, bu yöntemle gerçekleştirilen infaz, eyaletteki ikinci uygulama oldu.

Son Güncelleme:
Ülke Tarihinde İkinci Vaka! Ölüm Odasında ‘İşkence’ Gibi İnfaz

59 yaşındaki Miller, dün gece infaz için sedyeye bağlandı ve yüzüne takılan maske aracılığıyla azot gazı verilerek idam edildi. Azot gazıyla yapılan bu infaz yöntemine tanıklık eden bir muhabire göre, Miller sedyede yaklaşık iki dakika boyunca titreyerek sarsılmaya devam etti. Ölmeden önce yaklaşık altı dakika nefes almakta zorluk çektiği bildirildi.

Son anlarında masum olduğunu savunan Miller, yüzünü kaplayan maskenin ardından son sözlerinde, "Burada olmak için hiçbir şey yapmadım." dedi.

Ülke Tarihinde İkinci Vaka! Ölüm Odasında ‘İşkence’ Gibi İnfaz - Resim : 1

İKİNCİ DEFA YAPILDI

Miller, 1999 yılında üç kişiyi öldürmekle suçlanmıştı ve 2000 yılında ölüme mahkûm edilmişti. Alabama'da bu yöntemle gerçekleştirilen infaz, eyaletteki ikinci uygulama oldu.

Uzmanlar, azot hipoksisi yöntemini "zalimce, acı verici ve işkenceli" olarak tanımlarken, Birleşmiş Milletler (BM) bu infaz biçimini "devlet tarafından onaylanmış işkenceden başka bir şey değil" olarak nitelendiriyor.

YALNIZCA ALABAMA'DA KULLANILIYOR

Alabama, ABD'de ölüm cezası için azot hipoksisini kullanan tek eyalet olarak dikkat çekiyor. Louisiana, Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde de azot gazıyla idam yöntemine izin verilse de henüz bu yöntemle infaz gerçekleştirilmedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Justin Bieber'a Sistematik İstismar Yıllar Sonra Ortaya Çıktı... Müzik Dünyasının 'Epstein'i İfşa Oldu! Justin Bieber'a İstismar Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Ukrayna'da Savaşın Ateşi Sönmüyor! 8 Sivil Öldü, 44 Yaralı Ukrayna'da Savaşın Ateşi Sönmüyor! 8 Sivil Öldü, 44 Yaralı
Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama
Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek