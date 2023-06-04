Ukrayna'ya hava saldırısı: 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Dnipro kentine Rusya'nın yaptığı iddia edilen hava saldırısında 2 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Birçok kişinin enkaz altında kalmış olabileceği düşünülüyor.

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Ukrayna'ya hava saldırısı: 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski tarafından paylaşılan videoda arama kurtarma çalışanlarının iki katlı bir binanın enkazında çalışmalar yaptığı görülüyor. 

2 yaşındaki çocuğun cesedinin Pidhorodnenska'da bi evden çıkartıldığı belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre başka bir yetkili, pazar günkü saldırıda yaralananlardan beşinin çocuk olduğunu söyledi ve bir kişinin enkaz altında çıkarıldığını belirtti. 

Ayrıca başkent Kiev'de de patlamalar duyuldu ve hava savunma sistemleri çalıştırıldı.

Ukrayna'nın tamamında hava saldırısı alarmı verilirken Rusya yorum yapmadı. 

Zelenski, Dnipro'nun vurulmasını "bilinçli bir Rus saldırısı" olarak nitelendirdi. Rusya, işgal sırasında yerleşim yerlerini hedef almadığını iddia ediyordu.

Dnipro Bölge Valisi, saldırıların ardından şehrin kuzeyinde yangınlar çıktığını belirtti.

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