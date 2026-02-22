Ukrayna'nın Lviv Kentinde Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna'nın Lviv kentinde el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu bir polisin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna polisi, ülkenin batısındaki Lviv kentinde dün gece ev yapımı patlayıcı düzeneklerin infilak ettiğini açıkladı.

Patlamada bir polisin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, ilk patlamanın bir devriye ekibinin şüpheli bir dükkan soygunu olayına müdahale etmesinin ardından meydana geldiğini, ikinci patlamanın ise daha sonra gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynak: DHA