Ukrayna'nın Lviv Kentinde Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Ukrayna polisi, ülkenin batısındaki Lviv kentinde dün gece ev yapımı patlayıcı düzeneklerin infilak ettiğini açıkladı. Patlamada bir polisin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu bir polisin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna polisi, ülkenin batısındaki Lviv kentinde dün gece ev yapımı patlayıcı düzeneklerin infilak ettiğini açıkladı.

Patlamada bir polisin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, ilk patlamanın bir devriye ekibinin şüpheli bir dükkan soygunu olayına müdahale etmesinin ardından meydana geldiğini, ikinci patlamanın ise daha sonra gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

