Ukrayna'dan Barış Trafiği: Zelenskiy, Trump'ın Ekibiyle Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomasi sürecini ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'la görüştü. Zelenskiy, barış için hazır olduklarını vurguladı.

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Ukrayna'dan Barış Trafiği: Zelenskiy, Trump'ın Ekibiyle Görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yla savaşın sona erdirilmesi için diplomasi sürecinin daha etkili bir hale getirilmesiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

'ADİL BARIŞA HAZIRIZ'

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın adil bir barış için hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Diplomasiyi etkinleştirmek ve barışı yakınlaştırmak üzerine iyi ve önemli bir görüşme oldu" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması yönünde ABD tarafıyla daha önce yapılan çalışmaların devam etmesi için yakın temasları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Donald Trump Volodimir Zelenskiy
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