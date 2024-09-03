Ukrayna'da Şok Gelişme! 3 Bakan Aniden İstifa Etti

Ukrayna'da stratejik endüstriler, adalet ve çevre bakanları istifa etti. İstifalara ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

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Ukrayna'da Şok Gelişme! 3 Bakan Aniden İstifa Etti

Rusya ile savaş içinde olan Ukrayna'da bugün gündem, kabinede yaşanan ani istifalarla sarsıldı.

Stratejik Sanayiler Bakanı, Adalet Bakanı ve Çevre Bakanı'nın istifaları, Ukrayna'da yönetimsel bir belirsizlik ve siyasi istikrarsızlık endişelerini artırdı.

Henüz istifaların gerekçeleri ve yerlerine gelecek yeni bakanların kimler olacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.


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