Ukrayna’da Otel ve Kafeye Saldırı! 24 Can Kaybı

Ukrayna’nın Herson kentinde, yeni yıl kutlamalarının sürdüğü otel ve kafeler hedef alındı. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 24 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralandı.

Ukrayna’da Otel ve Kafeye Saldırı! 24 Can Kaybı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya tarafından atanan Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını, en az 24 kişinin öldüğünü ve 50'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna’da Otel ve Kafeye Saldırı! 24 Can Kaybı - Resim : 1

MOSKOVA KİEV'İ İŞARET ETTİ

Rusya, Ukrayna'nın saldırı düzenlediğini açıkladı. Rusya tarafından atanan Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını kaydetti. Saldo, şunları söyledi: "Bu gece düşman, sivillerin yeni yılı karşıladığı yere insansız hava araçlarıyla (İHA) kasıtlı bir saldırı düzenledi. 3 İHA, Karadeniz kıyısındaki bir kafe ve otele saldırdı. Ön verilere göre 50'den fazla kişi yaralandı, 24 kişi hayatını kaybetti. İHA'lardan biri yanıcı karışım taşıyordu. Kievli militanlar yazın aynı karışımlarla tarlalarımızı yakmıştı. Şimdi ise insanları kasıtlı olarak yaktılar. Zelenskiy'nin sözlerine göre ulaşmak istediği barış işte böyle görünüyor.”

Ukrayna’da Otel ve Kafeye Saldırı! 24 Can Kaybı - Resim : 2

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Saldo açıklamasında, "Ve bundan sonra Kiev'de hala barıştan söz etmeye devam ediyorlar. Bırakın tüm dünya, onların tam olarak nasıl bir ‘barış' önerdiklerini görsün. 24 ölü. Onlarca yaralı. Kadınlar, çocuklar. İnsanların yeni yılı karşıladığı bir yere saldırı. 2 ve 3 Ocak, Herson bölgesinde yas günleri ilan edildi. Bölge, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte yas tutuyor. Tüm yaralılara gerekli yardım sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise saldırının 5 çocuğun hastaneye kaldırılmasına yol açtığını söyledi. Zaharova, Ukrayna'nın Batılı destekçilerini, Kiev'in "terörist" eylemlerinden sorumlu tuttu.

İsviçre’de Yılbaşı Gecesi Faciası! Kayak Merkezinde Patlama, En Az 40 Ölüİsviçre’de Yılbaşı Gecesi Faciası! Kayak Merkezinde Patlama, En Az 40 ÖlüDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya Ukrayna
Netanyahu ve Trump’tan Tahran’a Gözdağı! İran Gerilimi Tırmanıyor Netanyahu ve Trump’tan Gözdağı! İran Gerilimi Tırmandı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
İsviçre’de Yılbaşı Gecesi Faciası! Kayak Merkezinde Patlama, En Az 40 Ölü İsviçre’de Yılbaşı Gecesi Faciası! Kayak Merkezinde Patlama, En Az 40 Ölü
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Milli Piyango Sonuçları Açıklandı: İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet
TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış
Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar
Van'da Mahalleye Çığ Düştü 22 Ev Boşaltıldı! Kahreden Haber Geldi Van'da Mahalleye Çığ Düştü! 22 Ev Boşaltıldı
İstanbul'da Korkunç İddia: 2 Aylık Bebek Açlıktan Öldü! Aile Üyeleri Gözaltında İstanbul'da Korkunç İddia: 2 Aylık Bebek Açlıktan Öldü! Aile Üyeleri Gözaltında