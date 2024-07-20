Ukrayna'da Kan Donduran Olay: Eski Milletvekiline Sokak Ortasında Silahlı Saldırı, Hayatını Kaybetti
Ukrayna’da eski milletvekili Iryna Farion, Lviv kentinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Farion saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Ukrayna’da eski milletvekili Iryna Farion, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aynı zamanda dilbilim profesörü olan Iryna Farion’ın katil zanlısının yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Saldırının yaşandığı bölgedeki kameraların elektrik kesintisinden etkilendiği bildirilirken saldırganın kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise konuya ilişkin yaptığı açıklamda büyük bir polis operasyonunun sürdüğünü söyledi.
Kaynak: AA