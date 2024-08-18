Ukrayna Rusya'da Bir Köprü Vurdu

Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde bir köprüyü vurdu. Bilgiyi Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırıyla ilgili "Ukrayna havacılığı, çatışmaların seyrini önemli ölçüde etkileyen hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik imkânlardan mahrum bırakmaya devam ediyor" dedi.

Ukrayna Rusya'da Bir Köprü Vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk bölgesinde bir köprüyü vurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kursk istikameti. Bir köprü daha düştü” denildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan Kursk’taki saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Kursk istikameti. Bir köprü daha düştü. Ukrayna havacılığı, çatışmaların seyrini önemli ölçüde etkileyen hassas hava saldırılarıyla düşmanı lojistik imkânlardan mahrum bırakmaya devam ediyor” denildi.

Kaynak: DHA

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