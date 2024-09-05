Ukrayna Hükümetinde Köklü Değişiklik: 9 Yeni Bakan Atandı

Ukrayna hükümetinde geniş çaplı bir değişiklik yapıldı. Geniş bir kabine revizyonuna gidilen Ukrayna'da tam 9 yeni bakan atandı. Eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga da Dışişleri Bakanlığı'na atandı.

Ukrayna Hükümetinde Köklü Değişiklik: 9 Yeni Bakan Atandı

Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidilirken, parlamento, bugün yapılan genel oturumda kabinenin yeni üyelerini belirledi.

Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sibiga, yeni Dışişleri Bakanı oldu. Olha Stefanişina, Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atandı.

Oleksiy Kuleba, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanlığına getirildi.

Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Svetlana Grinçuk, Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı Matviy Bidnıy oldu.

Mikola Toçitskiy, Kültür ve Stratejik Haberleşme Bakanlığına; Natalya Kalmikova, Ukrayna Gazi İşleri Bakanlığına atandı.

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı German Smetanin, Tarım Politikası ve Gıda Bakanı ise Vitaliy Koval oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "yeni enerjiye ihtiyaçları olduğunu ve bu adımların (kabine değişikliğinin) ülkesinin çeşitli yönlerde güçlendirilmesiyle ilgili" olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Ukrayna
NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı
Hastanede Skandal Hata! Ameliyatta Yanlış Organı Alınan Hasta Öldü Hastanedeki Skandal Hata, Hayatına Mal Oldu!
İsrail Katliamlarını Artırdı: Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 878 Oldu Gazze'de Can Kaybı 40 Bin 878 Oldu
Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm