Ukrayna Duyurdu! İstanbul Anlaşmasıyla Esir Takası Yeniden Başlayacak
Ukrayna, Rusya ile 1200 esirin serbest bırakılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüşmeler yürütüyor. Rüstem Umerov, sürecin İstanbul Anlaşması çerçevesinde ilerleyeceğini ve tatil döneminde esirlerin ailelerine kavuşmasını hedeflediklerini açıkladı.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile esir takasının yeniden başlatılması amacıyla Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde temaslarda bulunduğunu açıkladı.
Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna Devlet Başkanı adına, bugünlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müttefiklerimizle değişim sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda ara buluculuk görüşmeleri yürüttüm” ifadelerini kullandı.
1200 KİŞİLİK SERBEST BIRAKMA PLANI
Umerov, esir takasının yeniden başlaması yönünde taraflar arasında anlaşmaya varıldığını belirtti. Umerov, “Taraflar, bu görüşmeler sonucunda İstanbul Anlaşması'nın aktifleşmesi konusunda mutabakata vardı. 1200 Ukraynalının serbest bırakılmasından bahsediyoruz. Yakın zamanda teknik istişareler yapılacak. Tüm prosedür ve organizasyon ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor” dedi.
TATİL DÖNEMİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA
Umerov, serbest bırakılacak Ukraynalıların, Yeni Yıl ve Noel tatillerini ailelerinin yanında geçirebilmeleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Kaynak: DHA