Ukrayna'dan 'Rusya topraklarına saldırmıyoruz' açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından Rusya’daki insansız hava araçları (İHA) saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Podolyak, "Ukrayna Rusya topraklarına saldırmıyor. Ukrayna tüm topraklarını işgalden kurtarmak amacıyla bir savunma savaşı yürütüyor. Bu bir aksiyom. Rusya'da panik ve çökme süreçleri büyüyor, altyapı tesislerine tanımlanamayan uçan nesnelerce iç saldırılardaki artış bunun göstergesi" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İHA'ları kullanarak Krasnodar bölgesi ve Adige Cumhuriyeti'nde sivil altyapıya yönelik saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı. Moskova Bölgesi ve Belgorod'da aynı gün İHA'lar düşmüştü.

Kaynak: AA