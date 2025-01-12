Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Dikkat Çeken Hamle

Ukrayna Devlet Başkanı Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının devam ettiğini belirten Zelenskiy, sadece son bir haftada 700 bomba ve 600’den fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Rus ordusunun hava üstünlüğünü kullanarak saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, müttefiklerle yapılan hava savunma anlaşmalarının tam anlamıyla hayata geçirilmediğini vurguladı.

İŞ BİRLİĞİNE VURGU YAPTI

“NATO'nun Washington'daki zirvesinde ve Ramstein formatındaki toplantılarda Ukrayna'ya yönelik hava savunması konusunda alınan kararlar, henüz tam olarak hayata geçirilmedi” diyen Zelenskiy, bu alandaki iş birliğinin önemine işaret etti.

Zelenskiy, ABD ve diğer müttefik ülkelerle, Ukrayna’ya hava savunma sistemleri sağlanması ve füze üretimi için gerekli lisansların verilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Kaynak: DHA