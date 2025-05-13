Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Perşembe Günü Türkiye'ye Geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Perşembe günü Türkiye'ye gelerek Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi durumunda ise İstanbul'a geçeceklerini söyledi.

Son Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Perşembe Günü Türkiye'ye Geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Perşembe günü Türkiye'ye gelerek Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi durumunda ise İstanbul'a geçeceklerini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ı da Türkiye'ye davet ettiklerini açıkladı. Ukrayna lideri "ABD Başkanı'nın kararını bilmiyorum ama katılımını teyit ederse bunun Putin'in gelmesi için itici güç olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta yeni bir dönüm noktasının eşiğine gelinirken, gözler İstanbul’da yapılacak görüşmeye çevrildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul’da yalnızca Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtmişti.

Rusya cephesini kimin temsil edeceği henüz belli olmazken, Moskova’dan beklenen açıklama henüz gelmedi.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg’un da katılmak için İstanbul’a geleceği açıklanmıştı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin Ukrayna Rusya İstanbul
Son Güncelleme:
DSÖ'den 'Gazze'de Beslenme Krizi' Çıkışı DSÖ'den 'Gazze'de Beslenme Krizi' Çıkışı
Donald Trump’ın İstanbul Ziyaretinde Flaş Gelişme Donald Trump’ın İstanbul Ziyaretinde Flaş Gelişme
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak
Ciner'in Can Medya'ya Sattığı Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı! Bomba İddiaya Cevap Geldi Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı
Fenerbahçe Resmen Açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek mi? Mert Hakan'ın Ayağı Kesilecek mi? Fenerbahçe Açıkladı
İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu