Ukrayna Barış Zirvesi tamamlandı: Kalıcı barış için çıkış yolları aranıyor

İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi tamamlandı. İki günlük yoğun tartışmaların ardından zirvenin sonuç bildirgesi de açıklandı. Bildirgede, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması, nükleer santrallerin güvenliği, gıda güvenliği ve esir takası yer aldı.

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Ukrayna Barış Zirvesi tamamlandı: Kalıcı barış için çıkış yolları aranıyor

İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi, iki gün süren yoğun görüşmelerin ardından sonuçlandı. Rusya'nın davet edilmediği ve Çin'in de katılmadığı zirveye, 80 ülke ve 4 uluslararası kuruluş katıldı.

Zirvede, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda güçlü vurgu yapılırken, üç önemli konuda mutabakat sağlandı:

Nükleer Güvenlik: Ukrayna'daki nükleer enerji santralleri, özellikle Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ukrayna'nın tam egemenliği altında ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ilkelerine uygun bir şekilde güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışmalıdır. Nükleer silah tehdidi veya kullanımı kesinlikle kabul edilemez.

Gıda Güvenliği: Karadeniz ve Azov Denizi'ndeki liman erişimi, ticari seyrüsefer ve gıda arzının kesintiye uğramaması hayati önem taşımaktadır. Limanlara ve ticari gemilere yönelik saldırılar kabul edilmeyecektir. Gıda güvenliği hiçbir şekilde silah olarak kullanılmamalıdır.

Esir Takası: Tüm savaş esirleri tam takas yoluyla serbest bırakılmalıdır. Ukraynalı çocuklar ve siviller, hukuksuz bir şekilde yerlerinden edilmiş olanlar da dâhil, Ukrayna'ya iade edilmelidir.

16 ÜLKE ÇEKİMSER KALDI

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, kalıcı bir çözüm için Rusya'nın da bu sürece nasıl ve ne zaman dahil edilebileceği konusunda önemli bir sorunun hala cevapsız olduğunu vurguladı.

Sonuç bildirgesine aralarında Türkiye’nin de olduğu 80 ülke ve 4 uluslararası kuruluş imza atarken; 16 ülke çekince koydu. Aralarında Hindistan, Güney Afrika, Endonezya, Brezilya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 16 kadar devlet ve kuruluş çekimser kaldı.

Kaynak: ANKA

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