UFO'larla ilgili inanılmaz iddialar: Dünya ABD Kongresi'ndeki bu sözleri konuşuyor

ABD'de 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan David Grusch, 4 yılı aşkın bir süre içerisinde yaklaşık 40 tanıkla yaptığı görüşmelerine işaret ederek, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu" iddia etti.