Uçakta Bomba Paniği! Acil İniş Yaptı

Houston–Washington seferini yapan United Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine acil iniş yaptı. Uçak güvenli bölgeye çekildi, yolcular tahliye edildi.

ABD’de sabah saatlerinde büyük paniğe yol açan bir olay yaşandı. Houston’dan Washington’a giden United Havayolları’nın 512 sefer sayılı uçağına bomba ihbarı yapılması üzerine, uçak başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı’na acil iniş yaptı. Havalimanı yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada uçağın güvenli bir şekilde indirildiğini ve terminalden uzak bir piste yönlendirildiğini bildirdi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yolcuların tahliye edilip terminale taşınmasının ardından uçakta yapılan detaylı aramada herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığını duyurdu. Olay sırasında 89 yolcu ve 6 mürettebatın uçakta olduğu belirtildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), olay sonrası kısa süreli yer durdurma emri verdi. Arama ve güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından pistlerin 1 saat 20 dakika sonra yeniden uçuşlara açıldığı açıklandı.

Yetkililer, bomba ihbarının kim veya kimler tarafından yapıldığının henüz belirlenemediğini açıkladı. Olay, ABD’de yerel seçimlerin yapıldığı güne denk geldi. New Jersey eyaletinde de bazı bölgelerde benzer bomba ihbarları nedeniyle oy verme işlemleri geçici olarak durdurulmuştu.

