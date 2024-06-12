Uçağın kliması bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi

Atina'dan Doha'ya gerçekleşmesi planlanan uçuşta klima sistemi bozulunca yolcular sıcaktan fenalaşarak bayıldı.

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Uçağın kliması bozuldu, yolcular baygınlık geçirdi

Yunanistan'daki sıcak hava dalgası esnasında Atina'dan Doha'ya gerçekleşmesi planlanan uçuşta klima sistemi bozuldu.

Uçak içindeki ısının 38 dereceye kadar ulaştığı ve yolcuların bayıldığı bildirildi.

Bunaltıcı hava bazı yolcuların soyunmasına neden olurken, aralarında Dünya Muaythai Şampiyonasına katılan düzinelerce sporcunun da bulunduğu yolcular, Qatar Airways uçağında klimasız bırakıldıklarını iddia etti.

Orta Doğu'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan uçağın klima sisteminde teknik bir arıza oluştuğu bildirilirken, Yunanistan'da aşırı sıcaklık hususunda o gün bir Acil Durum Bülteni yayınlandı.

Yolcuların kalkış için 3 saat bekleyen uçaktan inerek Atina Uluslararası Havaalanındaki terminal binasına dönmelerine izin verildi.

Güney Afrikalı spor terapisti Garth Collins, olayla ilgili birkaç videoyu sosyal medyada paylaşarak, “Qatar Airways, Atina'dan Doha'ya giden QR204 sefer sayılı uçuşta durumu çok kötü idare ediyor. Yolcular 3,5 saat boyunca kapılar kapalı ve klimasız bir şekilde uçakta mahsur kaldı. İnsanlar soyunmaya başladı ve çoğu bayıldı" diye yazdı.

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