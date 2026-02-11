Uçağa İniş Sırasında Silahlı Saldırı: 2 Pilot Öldü
Endonezya'da bir uçağa, havalimanına inişi sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırı sonucunda uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti.
Endonezya basını, Günay Papua eyaletinde yer alan Tanah Merah Havalimanı’ndan havalanan 'Cessna Grand Caravan’ tipi küçük uçağın, Boven Digoel bölgesinde yer alan havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğradığını ifade edildi.
Saldırıda, uçağın içinde yer alan 2 pilot hayatını kaybederken uçakta bulunan 13 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
