Turneden Kovuldu Ama Geri Adım Atmadı: ABD'li Rapçi Macklemore’dan Filistin’e 1 Milyon Dolarlık Bağış

Filistin’e destek verdiği için dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın ABD turnesinden çıkarılan ünlü rapçi Macklemore, o konserlerden kazandığı gelirin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını ilan ederek milyarderlere meydan okudu.

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Turneden Kovuldu Ama Geri Adım Atmadı: ABD'li Rapçi Macklemore’dan Filistin’e 1 Milyon Dolarlık Bağış
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Müzik dünyasında Filistin'e destek veren sanatçılar üzerindeki baskılar artarken, küresel yankı uyandıran bir dayanışma hamlesi geldi. Grammy ödüllü ünlü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıktığı ve Filistin halkının yanında durduğu için pop yıldızı Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarılmıştı.

'FİLİSTİNLİLERİN HAYATI DA KORUNMAYA DEĞERDİR'

Macklemore, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 48 saatte olanların yanı sıra konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hala öldürülüyor, hala işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor" ifadesini kullandı.

Ed Sheeran ile yaptığı turneden elde ettiği gelirin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklayan Macklemore, ABD'li milyarder Robert Kraft'ı da aynı adımı atmaya çağırdı.

Macklemore, "Anlaşamadığımız şey her neyse de şu konuda hemfikir olabiliriz, Filistinlilerin hayatları korunmaya değerdir. Bir Filistinlinin hayatı, bu dünyadaki herhangi bir hayattan daha az değerli değil" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'Lİ MİLYARDERE SINIRLARI ZORLAYAN MEYDAN OKUMA

Öte yandan ABD'li milyarder Kraft, Sheeran'ın kendisinden 2 milyon dolar bağış yapmasını istediğini açıkladı.

Kraft yaptığı açıklamada, "Bugün Macklemore, bana bağış yapmam için meydan okudu. Ed beni aradı ve onun bağışına karşılık, bölgeye yardım ve insani krizle mücadele için 2 milyon dolar bağışlamamı istedi" ifadesini kullandı. Uzun yıllardır Filistinli ve İsrailli gençleri bir araya getirerek onlara iş imkanları sunduğunu savunan Kraft, "Hayatımın çoğunu bu insanlar arasında köprü kurmaya harcadım. Tüm hayatların korunmaya değer olduğuna derinden inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Yahudi ve İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, sanatçının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüş ve tepki çekmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı. Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti. Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Macklemore’un 'Özgür Filistin' Çıkışı Sonrası Şok Karar! Ed Sheeran Turnesinden ÇıkarıldıMacklemore’un 'Özgür Filistin' Çıkışı Sonrası Şok Karar! Ed Sheeran Turnesinden ÇıkarıldıKültür - Sanat

Kaynak: AA

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