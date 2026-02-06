Türkiye'ye Vize Kısıtlaması mı Geldi? AB’den Net Yanıt

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak’ta duyurulan yeni vize stratejisinin Türk vatandaşlarını doğrudan kapsayan bir değişiklik içermediğini açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü, "Yeni vize stratejisinde Türkiye’yi doğrudan etkileyen bir husus yok" dedi. Stratejinin herhangi bir ülkeyi ya da bölgeyi hedef almadığını vurgulayan sözcü, mevcut uygulamalarda bir değişiklik öngörülmediğini belirtti.

ASIL DEĞİŞİKLİĞİ ANLATTI

Son günlerde kamuoyunda, yeşil pasaport sahiplerine ek uygulamalar getirileceği yönündeki iddialara da açıklık getirildi. Sözcü, diplomatik ve yeşil pasaport hamillerinin vizesiz seyahat haklarını sürdüreceğini, bu kişilerin Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi’ne (ETIAS) başvuru yapmasına gerek olmadığını ifade etti.

Türkiye’nin henüz AB’ye vizesiz seyahat eden ülkeler arasında yer almadığını hatırlatan Komisyon, bu nedenle Türk vatandaşlarının ETIAS kapsamına girmediğini ve Avrupa’ya giriş için vize almaya devam edeceğini bildirdi.

AB’nin yeni vize stratejisi kapsamında düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan ülkelere vize kolaylığı sağlanması, vizesiz rejimlerin daha sıkı denetlenmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülkelere kısıtlamalar uygulanması hedefleniyor. Yetkililer, geri kabul süreçlerinde işbirliği yapmayan ülkeler için vize işlemlerinin askıya alınması ya da sınırlandırılmasının da gündeme gelebileceğini belirtti.

Kaynak: AA