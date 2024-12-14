Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aranın Ardından Açılıyor

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra bugün faaliyete geçiyor. Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri de Şam'daki temsilciliklerini yeniden açmayı düşünüyor.

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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aranın Ardından Açılıyor

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad yönetiminin sona ermesiyle çok sayıda ülke büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor. Başkent Şam'da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyete geçiyor.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçiliğin bugün açılması bekleniyor.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Esad yönetiminin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları Türkiye'ye dönmüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aranın Ardından Açılıyor - Resim : 1

BAZI AB ÜLKELERİ DE DÜŞÜNÜYOR

Üst düzey bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, AB'nin Suriye'de Baas rejiminin çökmesinden duyduğu memnuniyeti yineleyerek, Birliğin gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Yetkili, AB'nin genel olarak Suriye'nin geleceği için toprak bütünlüğünün korunması, kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve azınlıkların korunması prensiplerine bağlı olduğu belirterek "İnanılmaz. 14 yıl, 15 gün içinde silindi" dedi.

Ülkenin, başkenti Şam da dahil olmak üzere önemli bir kısmının kontrolünün Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) öncülüğündeki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kontrolüne girdiğine değinen yetkili "Bu arada artık el-Culani olarak da anılmak istemiyor. Adıyla anılmak istiyor. Bu da iyi bir gelişme" diye konuştu.

Yetkili "İdlib'deki geçici hükümetle, orada mevcut olan HTŞ arasındaki ayrımı bilmeliyiz. Oradaki geçici hükümet terörist ya da cihatçı olmaktan çok uzaktı. Şimdi bunun ülkede kontrol ettikleri yüzde 48'lik kısımda da uygulanıp uygulanmayacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

AB yetkilisi "Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Suriye'deki her türlü siyasi sorunun çözümü, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği çerçevesinde mevcuttur" ifadelerini kullanarak, ülkenin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirleneceği ve AB'nin buna destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi. "AB'nin bazı üye ülkeleri Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açma planları yapıyor" diyen yetkili, başta Akdeniz'deki üye ülkeler olmak üzere birçok AB üyesinin Suriye ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Yetkili ayrıca AB'nin Suriye misyonunun temsilcisinin halihazırda Beyrut'ta yaşadığını anımsatarak, Şam'a dönmesi konusunda bir karar alınması için erken olduğunu ancak bu amaçla teknik düzeyde görüşmelerin yapılacağını kaydetti.

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Kaynak: İHA

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