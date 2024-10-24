Türkiye'nin BRICS Üyeliğine Veto

Türkiye'nin BRICS'e katılım talebinin Hindistan tarafından reddedildiği iddia edildi.

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Türkiye'nin BRICS Üyeliğine Veto

Hindistan’ın, Türkiye'nin BRICS üyelik teklifini reddettiği bildirildi. Ret gerekçesi olarak ise Türkiye’nin Hindistan’ın düşman olduğu Pakistan ile iyi ilişkileri gösterildi.

Alman BILD gazetesinin haberine göre, Hindistan, Türkiye’nin Pakistan ile iyi ilişkiler sergilemesini gerekçe gösterdi ve üyelik teklifini reddetti.

Böylece, üyelik için gerekli oybirliği sağlanamadı.

BRICS’te bir araya gelen üye ülkelerin hükümet başkanlarının gruba şimdilik yeni üye almama kararı aldığı bildirildi.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE MALEZYA...

BRICS’e son olarak İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan katılırken, Türkiye Azerbaycan ve Malezya da resmi olarak katılım başvurusu yapan ülkeler arasında yer almıştı.

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