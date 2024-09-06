Türkiye'nin BRICS Üyeliğine Rusya'dan Tek Şart!

Gelişmekte olan ülkelerin birleştiği BRICS'e Türkiye'nin de üyelik başvurusunda bulunduğu iddialarının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. Lavrov, açıklamasında Türkiye'nin NATO üyeliği ve uzun süredir askıda olan Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecinin BRICS başvurusunu etkileyemeyeceğini söyledi.

Bakan Lavrov, "BRICS'te belirli örgütlere üye olanlarla ilişki kurulmasını yasaklayan bir kural yok. Ancak üyelik için AB'nin Ukrayna'da öne sürdüğü değerleri değil, üyelerin ortak değerlerini paylaşmak gerekiyor" dedi.

'KİEV REJİMİ MEŞRU DEĞİL'

DW Türkçe'nin haberine göre, "AB, Ukrayna'nın Avrupa değerlerini savunduğunu ve bu nedenle söz konusu 'Avrupa değerleri'nin arkasında durmakla yükümlü olduklarını söylüyor" diyen Lavrov, Ukrayna'nın ise ifade özgürlüğü, ulusal diller, kültür ve gelenekleri yasaklayarak, yerel kiliseleri kapatarak 'Nazi uygulamalarına başvurduğunu' iddia etti.

BRICS üyelerinin AB'nin bu tutumu yerine Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın hükümlerini benimsemesi gerektiğini kaydeden Lavrov, antlaşmanın başka ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi şart koştuğunu hatırlattı. Ancak Lavrov, Kiev rejiminin meşru olmadığını ve topraklarındaki halkların tümünü temsil etmediğini de öne sürdü.