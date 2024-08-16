Türkiye'den, İsrailli Bakanın Paylaşımına Sert Tepki

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Şehit İsmail Haniye’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sosyal medya paylaşımı, dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK: FAŞİST YALANCI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, Katz'a "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

İLETIŞİM BAŞKANLIĞI DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan,İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" iddiası doğru değildir.

İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir.

Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir.İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.

ADALET BAKANI TUNÇ

"Küstah şahıs, suçluluk psikolojisi içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza sürekli çamur atmaktadır. Bu katil sürüsü, Gazze'de yaptıkları soykırımın hesabını uluslararası hukuk önünde verecek, cezalarını çekecektir. Kuvözde katlettikleri bebeklerin ahı, işgalcileri ve soykırımcıları mutlaka tutacaktır. İlahi adaletten asla kaçış yoktur."

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsmail Haniye'nin Türkiye'deki banka hesaplarında 3 milyat dolar bulunduğunu ve Haniye'nin oğullarının bu paraları istemesi üzerine Erdoğan ile aralarında anlaşmazlık çıktığına yönelik ifadeler sarf etmişti.