Türkiye'den İsrail'in İran'a Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınayarak, bölgedeki tansiyonun yükselmesine dikkat çekti. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Bakanlık, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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Türkiye'den İsrail'in İran'a Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

"İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.

İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz.

Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır."

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