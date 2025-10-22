Türkiye’den İsrail’e Açık Uyarı! 'Bu Provokatif Adım Barışı Tehdit Ediyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik meclis girişimine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın uluslararası hukuka aykırı ve yok hükmünde olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Gazze’de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir" ifadeleri yer aldı.

'OLDUBİTTİLERE İZİN VERİLMEMELİ'

Bakanlık, 1967’den bu yana İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’nın Filistin toprağı olduğunu hatırlatarak, "Batı Şeria’da İsrail’in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir" uyarısında bulundu. Açıklamanın sonunda Türkiye’nin, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması yönündeki çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.