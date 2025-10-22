Türkiye’den İsrail’e Açık Uyarı! 'Bu Provokatif Adım Barışı Tehdit Ediyor'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail meclisinin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik adımına sert tepki gösterdi. Açıklamada, kararın yok hükmünde olduğu belirtilerek, bu girişimin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Son Güncelleme:
Türkiye’den İsrail’e Açık Uyarı! 'Bu Provokatif Adım Barışı Tehdit Ediyor'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik meclis girişimine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın uluslararası hukuka aykırı ve yok hükmünde olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Gazze’de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir" ifadeleri yer aldı.

'OLDUBİTTİLERE İZİN VERİLMEMELİ'

Bakanlık, 1967’den bu yana İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’nın Filistin toprağı olduğunu hatırlatarak, "Batı Şeria’da İsrail’in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir" uyarısında bulundu. Açıklamanın sonunda Türkiye’nin, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması yönündeki çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Netanyahu’dan ‘Türk Askeri’ Sorusuna Yanıt: ‘Bu Konuda Görüşüm Net’Netanyahu’dan ‘Türk Askeri’ Sorusuna Yanıt: ‘Bu Konuda Görüşüm Net’Dünya

Netanyahu İtiraz İstemiyor! İşgale Karşı Çıkan Güvenlik Başkanını Görevden AldıNetanyahu İtiraz İstemiyor! İşgale Karşı Çıkan Güvenlik Başkanını Görevden AldıDünya

İsrail'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Akılalmaz Zulüm! 20 Binden Fazla Filistinliyi Gözaltına Alındıİsrail'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Akılalmaz Zulüm! 20 Binden Fazla Filistinliyi Gözaltına AlındıDünya

Son Güncelleme:
Ukrayna'dan Rusya'ya Storm Shadow Saldırısı! Kimyasal Tesis Hedef Alındı Rusya'ya Storm Shadow Saldırısı! Kimyasal Tesis Hedef Alındı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Netanyahu’dan ‘Türk Askeri’ Sorusuna Yanıt: ‘Bu Konuda Görüşüm Net’ Netanyahu’dan ‘Türk Askeri’ Sorusuna Yanıt: ‘Bu Konuda Görüşüm Net’
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
Okulda Demir Çit Faciası! Küçük Kuzey'in Çenesi Koptu Okulda Demir Çit Faciası! Küçük Kuzey'in Çenesi Koptu
Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada Şirketlere Dev Vergi Affı Geliyor! 768 Milyar Liralık Paket Masada