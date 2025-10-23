Türkiye ve 19 Ülkeden İsrail’in Batı Şeria Planına Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Cibuti, Umman, Gambiya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Arap Birliği ve İİT'nin imzasını taşıyan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve yasa dışı yerleşim bölgelerinde "egemenlik" iddiasıyla kabul ettiği iki yasa tasarısı sert bir dille eleştirildi.

Ortak açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da ve İsrail'in yasa dışı sömürgeci yerleşimlerinde sözde 'İsrail egemenliği' dayatmayı amaçlayan iki yasa tasarısını onaylamasını, uluslararası hukukun ve özellikle, 1967 yılından bu yana Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarını kınayan 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışılığını ve Batı Şeria'da yerleşim inşası ile ilhak tedbirlerinin geçersizliğini teyit eden Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) istişari görüşünün açık bir ihlali olarak en güçlü şekilde kınamaktadır. Taraflar, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği bulunmadığını bir kez daha teyit etmektedir” ifadeleri yer aldı.

ADALET DİVANI'NIN GÖRÜŞÜ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Dün Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından açıklanan "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında ve İsrail'in Yükümlülükleri" konulu istişari görüşün olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, Divan'ın İsrail'in uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde Gazze dahil işgal altındaki bölgelerde yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini vurguladığına dikkat çekildi.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ ELEŞTİRİLDİ

Açıklamada, UAD'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yardım engellemelerine atıfta bulunarak, "açlığı savaş yöntemi olarak kullanma yasağına uyma yükümlülüğünü" hatırlattığı; ayrıca toplu zorla yer değiştirme ve sınır dışı etmenin yasak olduğunu ve bunun yaşanmaz koşullar dayatılmasını da kapsadığını vurguladığı ifade edildi.

FİLİSTİN HALKININ HAKLARI BİR KEZ DAHA ONAYLANDI

UAD'nin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkını bir kez daha teyit ettiği; İsrail'in Doğu Kudüs üzerindeki toprak iddialarının ise BM Güvenlik Konseyi tarafından "hükümsüz ve geçersiz" ilan edildiği hatırlatıldı. Bu bağlamda, Doğu Kudüs'ü de kapsayacak şekilde uygulanmak istenen "İsrail Devleti Topraklarında UNRWA Faaliyetlerinin Durdurulmasına İlişkin Yasa"ya da değinildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Ortak açıklamada, İsrail'in tek taraflı ve yasa dışı uygulamalarına karşı uyarıda bulunularak, uluslararası toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenip İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarındaki tehlikeli tırmanışı ve hukuka aykırı hareketlerini durdurmaya zorlaması istendi.

‘FİLİSTİN’İN BAĞIMSIZLIĞI’ VURGUSU

Son olarak açıklamada, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkının desteklenmesinin, bölgedeki adil ve kapsamlı barışın sağlanması ile güvenlik ve istikrarın tesis edilmesinin tek yol olduğuna vurgu yapıldı.

Kaynak: AA