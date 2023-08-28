Türkiye karşıtı ABD’li senatör Bob Menendez hakkında skandal iddialar

ABD’nin çok okunan bulvar gazetelerinden New York Post’ta yer alan haberde Menendez’in ve eşi Nadine Arslanian’ın dahil olduğu usulsüzlükler ortaya çıktı. Gazete, Menendez’in eşinin geçen aylarda 400 bin dolar değerindeki külçe altınları sattığını yazdı. Senatörün yıllık gelirini açıkladığı belgelerde 56 yaşındaki Arslanian’ın 7 Nisan 2022 ve 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yaklaşık 5.8 kilogram ağırlığındaki saf altını sattığı görüldü.

(Arslanian sık sık Menendez ile resmi etkinliklere katılıyor. Bu fotoğrafta Arslanian (sarı elbiseli) ABD’nin eski First Lady’si ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görülüyor.)