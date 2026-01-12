Türkiye ile Yunanistan Arasında Kritik Temas!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye ile Yunanistan Arasında Kritik Temas!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA

