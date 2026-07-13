Türkiye ile Mısır Arasında Savunma Anlaşması

Türkiye ile Mısır, savunma sanayisinde iş birliğinin yol haritasını belirleyecek niyet mektubuna imza attı. Taraflar, ortak üretim ve kabiliyet geliştirme başlıklarını masaya yatırdı.

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Türkiye ile Mısır Arasında Savunma Anlaşması
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile bir araya gelerek, iki ülke arasında savunma sanayisi işbirliğinin çerçevesini belirleyecek niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi.

Görgün, Mısır heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ve beraberindeki heyeti Başkanlıkta ağırladıklarını belirten Görgün, görüşmede savunma sanayisi alanındaki işbirliği imkanlarını ve ortak kabiliyet geliştirme başlıklarını ele aldıklarını kaydetti.

İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVESİ BELİRLENDİ

Görgün, bu temaslar kapsamında iki ülke arasında gelecek dönemde yürütülecek iş birliğinin çerçevesini belirleyecek bir niyet mektubu imzaladıklarını bildirdi. Başkan Görgün, atılan bu adımın önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayisi alanında geliştirilecek işbirliklerinin, bölgesel güvenliğe ve karşılıklı kapasite gelişimine katkı sunacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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